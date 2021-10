Nordnet-Mads: Her er sektorene å følge i kvartalsesongen

Investeringsøkonom Mads Johannesen var torsdag gjest i Økonominyhetene.

Der snakket han om utviklingen i markedet nå, hvor de mange Nordnet-kundene flytter pengene sine i markedet og ikke minst: Hva vi kan vente oss av kvartalsesongen.

Noen har allerede begynt, men i ukene fremover kan vi vente oss et hav av regnskapsrapporter og prognoser etter at tredje kvartal nå er over.

I sendingen deler Johannesen noe av det han kommer til å følge ekstra godt med på:

– Bankaksjer er spennende. De er en refleksjon på norsk økonomi og hvordan det går, så det er interessant å se på hvordan balansen går og tapene – selv om jeg ikke tror det blir voldsomt (med tap, journ.anm.), sier han.

En annen sektor han følger med på er olje og gass, og særlig kontantstrømmen til selskapene – som nå er skyhøy takket være en høy oljepris og skyhøye gasspriser.

Sparebank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen fortalte i Økonominyhetene onsdag at han forventer en utbytteøkning fra oljeselskapene fremover.

– I tillegg er det interessant å følge shipping og se hva de sier om utsiktene fremover. Som sagt så svinger shipping ekstremt mye. Det har også blitt en mye større sektor i 2021, hvertfall enn det den var i 2020, sier Johannesen.

Investeringsøkonomen følger også noen teknologi- og vekstaksjer som du kan høre mer om i intervjuet.