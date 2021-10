Tidligere fondsforvalter roper kjøp: – 30 prosent oppside

Cramer er en tidligere hedgefondsforvalter og forfatter, men er nå kjent som programleder i tv-serien Mad Money. Nå tror han Disney vil nyte godt av et gjenåpnet samfunn.

Programlederen, som gjennomgående har kjøpt seg tilbake i Disney etter å ha solgt seg ut tidligere i sommer, anerkjenner at Wall Street er veldig fokusert på selskapets streamingtjeneste Disney+, og at akkurat dette har dratt nytte av pandemien.

– Folk snakker konstant om Disney+, på samme måte som de gjorde om ESPN i lang tid. Samtidig tror jeg at vi fremtiden heller vil høre om selskapets cruise-satsning, fornøyelsesparker og selvfølgelig filmproduksjon, skriver Cramer til CNBC.

Aksjeanbefaling

Cramers kommentarer kommer i lys av at investeringsbanken JPMorgan hevet kursmålet i Disney til 230 dollar per aksje, noe som tilsvarer en nær 30 prosent oppside fra sluttkurs onsdag.

Cramer tror imidlertid at aksjen kan ha enda mer å gå på, der han argumenterer med at store fond vil returnere til Disney-aksjen i takt med at samfunnet gjenåpner.

– Dette kommer til å bli en standard-aksje for store investorer å putte pengene sine, hvis de tror coronatiden er forbi. Det kommer til å bli en sånn aksje som anses som treg, men samtidig lønnsom over tid, avslutter Cramer.