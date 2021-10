Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene fredag 8. oktober:

35 avtroppende stortingspolitikere har lenge visst at de slutter. Likevel krever de nå fallskjerm på 220.000 kroner hver.

Blant disse er Trine Skei Grande og Trond Giske, som har hatt henholdsvis 18 og 14 måneder på å finne ny jobb.

Fratredelsesytelsen gir stortingsgodtgjørelse ut året. Det betyr at de som søker, får 82.333 kroner i måneden i etterlønn. Det eneste kravet er at de ikke har annen inntekt. De trenger ikke engang dokumentere at de er aktivt arbeidssøkende.

---

Mange hytteeiere risikerer et solid hopp i formuesskatten med Finansdepartementets nye forslag til verdsettelsessystem for fritidsboliger.

Forslaget består i å bytte ut de historiske formuesverdiene som benyttes i dag, med et system der formuesverdiene beregnes årlig ved bruk av en sjablongmodell.

Det er først og fremst eldre hytter med god beliggenhet som vil bli rammet av endringen.

---

Ekteparet Ole Eikeland og Mille Sandvik Eikeland tjente 61 millioner på fiasko-kafé.

Tidligere har familieselskapet Okano stort sett hatt overskudd på noen få hundre tusen kroner, med en topp på 1,9 millioner i 2016.

Resultathoppet i fjor skyldtes realisering av eiendom, blant annet en leilighet og lokalet til Café Fiasco, som holder til i Galleri Oslo.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om avsløringen om FrP-politiker Himanshu Gulati.

Gulati har hatt pendlerbolig i Oslo, selv om han eier fire leiligheter i Oslo som leies ut og en leilighet på Jessheim. Det er ikke noe galt eller ulovlig i dette. Stortinget er et lite boligcasino.

Boliginvestor Ivar Tollefsen eier 125.000 leiligheter. Skulle han bli innvalgt til Stortinget, vil han få gratis pendlerbolig hvis han eier en bolig mer enn 40 kilometer fra Stortinget. Og det gjør han jo, skriver Hegnar.

Finanskalender

Makro:

Norge: Nasjonalregnskap, med BNP for august (08:00)

Japan: Privat forbruk, august (01.30)

Japan: Driftsbalanse, august (01.30)

Kina: Caixin PMI-tjenester, september (03.45)

Tyskland: Handelsbalanse, august (08.00)

Canada: Sysselsetting, september (14.30)

USA: Arbeidsmarkedsrapport, september (14.30)

USA: Grossistlagre endelig, august (16.00)

India: Rentebeskjed (06.30)

Konsensus for arbeidsmarkedsrapporten («non-farm payrolls») er at 500.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i september. Det vil i så fall være opp fra 235.000 i august.

Annet:

TGS: kvartalsoppdatering

Kid: kvartalsoppdatering

Kilde: TDN Direkt, Trading Economics