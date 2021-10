Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Bank Norwegian kjøpes nå av svenske Nordax. Medgründer Bjørn Kise har gjort 50-gangeren og innkasserer nær én milliard kroner.

Kise skulle gjerne vært med videre, men sier han ikke har lov til å være misfornøyd når han har gått inn med 20 millioner kroner og nå fått ut nesten én milliard.

Nordax-budet på 105 kroner pr. aksje gir en premie på 37 prosent sammenlignet med Bank Norwegians sluttkurs 3. mars, dagen før ønsket om oppkjøpet ble annonsert.

Verdane beholdt en betydelig eierandel da PE-selskapet tok Desenio på børs i Sverige. Nær åtte måneder etter noteringen har børsverdien falt med over 60 prosent.

Siden toppnoteringen i mai er verdier for over 11 milliarder kroner forduftet.

Verdane-topp Bjarne Lie er imidlertid fortsatt optimistisk til det svenske veggkunstselskapet.

Programvaremyggen Altere har på kort tid signert kontrakter for over 100 millioner kroner.

Selskapet har utviklet en plattform som effektiviserer driften hos strømselskapene ved å automatisere verdikjeder med maskinlæring og kunstig intelligens.

Nå står navn som Helgeland Kraft, Fortum Oslo Varme, Skagerak Energi og Haugaland Kraft Energi på kundelisten.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om regjeringsskiftet. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen sier at “vi er avhengig av at det rødgrønne bakeriet leverer ferske wienerbrød til folket hver dag” for å kunne skape begeistring.

De første wienerbrødene er allerede delt ut. Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum bekrefter til VG at løftet om halverte fergepriser er med i den nye regjeringsplattformen.

Hvor mye av andre valgkampløfter som kommer med, er ikke klart, men det er nok mye. Wienerbrød hver dag, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: KPI september, kl. 08.00

Norge: PPI september, kl. 08.00

Danmark: KPI september, kl. 08.00

UK: Industriproduksjon august, kl. 08.00

UK: BNP august, kl. 08.00

Annet:

Ocean Sun: Ekstraordinær generalforsamling, Fornebu, kl. 10.00

Pryme: Ekstraordinær generalforsamling, Rotterdam, kl. 10.00

GNP Energy: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

Canada: Toronto-børsen stengt

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)