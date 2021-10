Minkende vekst og strammere finansielle betingelser legger press på aksjemarkedet, ifølge Morgan Stanley.

Fredagens viktige arbeidsmarkedsrapport fra USA viste at sysselsettingsveksten utenfor USAs landbruk – «ofte kalt månedens viktigste tall» – i september kom inn milevis under konsensus.

Mike Wilson, sjefstrateg i Morgan Stanley, er nervøs for utfallet på børs.

– Kort sagt vil dyrere boligpriser bety lavere aksjekurser. Det vil også at vi foretrekker verdi over vekst selv når aksjemarkedet går lavere, sier han i et notat til sine klienter forrige uke.

Wilson tror krakket vil bli ledet av overprisede teknologiaksjer der estimatene ligger langt over der de bør være, ifølge Bloomberg.

I den forbindelse anbefaler sjefstrategen trygge sektorer som bank, konsum og helse for å stå av stormen.

Bank – Bank of America

Bank of America har det siste tiåret strømlinjet og raffinert driften i selskapet, og har med det gått fra en av de lavest rangerte bankene i USA til å bli den nest største.

Banken forvalter totalt 2.300 milliarder dollar, mens JPMorgan Chase topper rangeringen med med 3.000 milliarder.

Etter hvert som økonomien henter seg inn igjen og inflasjonen stiger vil rentene følge etter. Det setter banken i en god posisjon for å fortsette suksessen, ifølge Wilson.