Stille før stormen på New York-børsen

Frykten for nedtrapping av statelig støtte har spredd seg på New York-børsen etter det forrige fredag ble lagt frem en jobbrapport i verdens største økonomi. Rapporten viste at det i september ble skapt 194.000 nye jobber utenfor landbruket i USA, noe økonomene forventet skulle være rundt 500.000.

Likevel spekuleres det i at tallet er godt nok for at den amerikanske sentralbanken (Fed) trapper ned på en rekke krisetilltak som ble gjort under pandemien.

På toppen av dette har en rekyl i råvarepriser, samt en stadig økende inflasjonsfrykt, sendt Wall Street i rødt etter 5 timers handel. Det prises nå inn en betydelig lavere resultatmargin for kvartalssesongen som sparkes i gang ved starten av neste uke, ifølge Yahoo.

Unødvendige bekymringer

David Bailin, investeringsdirektør i Citi Private Bank, foralte tirsdag i et intervju med Yahoo Finance at økende oljepriser og høyere renter er blant faktorer som skremmer markedet, men at det er ikke nødvendig å være urolig på sikt.

– Vi er sjokkert over den økende oljeprisen og høyere renter. Det er likevel viktig å sette dette i kontekts. Rentene har jo lenge ligget unormalt lavt. Energipriser øker også som følge av økt etterspørsel i Europa, og nå i Kina. Vi forventer likevel at dette er kortsiktige problemer som avtar innen tre til ni måneder, sier Bailin.

Yahoo hevder også at en rekke strateger mener investorer burde overse hva som anses å være kortsiktige utfordringer i det amerikanske markedet.