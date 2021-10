Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Kjente finansnavn som Grunde Eriksen, Kristian Lundkvist, Tor Dagfinn Veen og Ketil Skorstad flokker til Røkke-rivalen CO2 Capsol.

Karbonfangstselskapet har gått som en kule i gråmarkedet, og i en ny emisjon på 55 millioner kroner prises selskapet til 500 millioner.

Nå skal det over på Euronext Growth.

Farten er nå så høy, og Jan Tore Sanner holder så lite igjen, at det kan gi tidligere rentehevinger. Det frykter sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Da Norges Bank hevet styringsrenten i september, varslet sentralbanken også en heving til i desember, og så trolig tre hevinger i 2022.

Olsen sier det ikke er sikkert at rentehevingene kommer raskere, men mener Sanners siste statsbudsjett som finansminister i beste fall virker omtrent nøytralt på økonomien.

Norse Securities-sjef Stig Rognstad spår varig inflasjon og renteoppgang.

Han konstaterer at de lange rentene i USA definitivt er på vei opp, samtidig som kapasitetsmangel og flaskehalser fortsetter å skape inflasjonspress.

Han regner med at dagens høye prisvekst vil vedvare de nærmeste ukene, og kanskje holde seg på et høyt nivå i et par år. Og med høyere renter har han særlig tro på bankaksjer.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at hele arbeidet med å legge ned bemanningsbransjen og innføre lover mot midlertidige ansettelser er håpløst bakstreversk. Det er litt Nord-Korea.

Norsk landbruk tåler ikke at 20.000 sesongarbeidere blir heltidsansatte. Og det er ingen prinsipiell forskjell på å få skip ferdig i rett tid og å høste i tide. Midlertidige ansettelser er bra!

Får man forbud mot bemanningsbyråer og midlertidige ansettelser, vil det ramme massevis av små og mellomstore bedrifter i distriktene. Og i Oslofjordregionen, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Japan: Maskinordrer august, kl. 01.50

Kina: Handelsbalanse september, kl. 05.00

Tyskland: KPI september, kl. 08.00

UK: Industriproduksjon august, kl. 08.00

UK: BNP august, kl. 08.00

ØMU: Industriproduksjon august, kl. 11.00

USA: KPI september, kl. 14.30

USA: Fed, protokoll fra FOMC-møte, kl. 20.00

Annet:

PatientSky Group: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 10.00

Endúr: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 11.00

Andfjord Salmon: Ekstraordinær generalforsamling, Andøya, kl. 12.00

Opec: Månedsrapport

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasin, kl. 13.00

Utenlandske:

JPMorgan