Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,08 prosent like etter kl. 07.00 onsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,2,0,2] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,25 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,32 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,35 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er opp 1,02 prosent.

I India stiger Sensex 0,58 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,08 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot styrkes 1,42 prosent.

Hongkong-børsen er onsdag stengt grunnet tyfonen Kompasu.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,01 prosent til 83,29 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,03 prosent til 80,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 83,20 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

USA

Wall Street endte med marginal nedgang tirsdag. Industriindeksen Dow Jones endte ned 0,34 prosent til 34.384,34, mens den brede S&P 500-indeksen falt med 0,24 prosent til 4.350,65.

Teknologiindeksen Nasdaq hentet seg sterkt inn etter åpning, men endte likevel ned 0,14 prosent til 14.465,92.

VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, forble uendret etter tirsdagens handel. Indeksen, som måler volatilitet i markedet basert på S&P 500 indeksopsjoner, bekrefter at markedet er avventende for hva som trolig blir et noe mer turbulent 3. kvartal.

Oslo Børs

Etter å ha tilbrakt store deler av dagen i rødt, hentet Oslo Børs seg inn til en oppgang på 0,21 prosent tirsdag ettermiddag til 1.175,47 poeng.

Det er det høyeste nivået Oslo Børs har endt på noensinne. Børsen nådde også en all-time high intradag på 1.177,09 poeng.