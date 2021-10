Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Lovende testresultater sender Bjørn Rune Gjelstens Ultimovacs-aksjer til nye høyder. Nå sitter han på kreftvaksineverdier for over én milliard kroner.

På ett år er Gjelstens papirgevinst 665 millioner kroner.

Det er imidlertid ikke bare Gjelsten som kan juble over kursutviklingen. Stein Erik Hagen er nest største aksjonær, deretter følger Wilhelmsen-familien. Sundt-familien er også inne med betydelige verdier.

Svenske Balder lovet at de ikke skulle by på Entra. Nå ligger det likevel an til ny budkrig, etter at Balder tirsdag kjøpte seg opp til over en tredjedel og dermed utløste tilbudsplikt.

Balder har nå 33,7 prosent. Rett bak ligger svenske Castellum med 31,7 prosent.

DNB Markets-analytiker Simen Mortensen tror dette potensielt kan være starten på en ny svensk budkrig om Entra. Forrige gang sto kampen mellom Castellum og erkerivalen SBB.

Eiendomsmegler Nils Nordvik skal nå selge en utdatert bolig på 243 kvadratmeter i Vettakollen i Oslo. En perle som må oppleves, skryter Nordvik.

Prisen er satt til 52 millioner kroner.

Til sammenligning fikk investor Alf Ulven 60 millioner for sitt nyoppussede palass på 368 kvadratmeter ytterst på Bygdøy. Her fulgte også med tomt på 1,7 mål med strandlinje, dypvannsbrygge, båtheis, lysthus, svømmebasseng og to garasjer.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bøndenes inntektsutvikling.

Ifølge Nationen skal regjeringen legge frem en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Vi tror ikke på det angivelige inntektsgapet. Gjennomsnittsbonden får overført mer enn 400.000 kroner fra staten, og da kan det umulig stemme at bondens snittinntekt knapt blir høyere når kornet, melken og kjøttet er solgt. Det henger ikke på greip, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

ABG Sundal Collier: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 09.00

Makro:

Norge: Salg og igangsetting av nye boliger, kl. 10.00

Kina: Nye banklån og M2 september

Kina: KPI & PPI september, kl. 03.30

Japan: Industriproduksjon august, kl. 06.30

Spania: KPI september, kl. 09.00

Sverige: KPI september, kl. 09.30

USA: PPI september, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Hongkong: Børsen stengt

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

USA: DOE oljelagertall, kl. 17.00

Utenlandske:

Alcoa, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)