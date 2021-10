Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Kjell Inge Røkke og Gustav Witzøe får trippel skattesmell gjennom økt sats, redusert rabatt og økt utbytteskatt.

Med økte verdier blir regningen fort 400 millioner kroner i året.

I alle år fra 2006 til 2019 har Røkke rapportert null i inntekt, men i 2020 måtte han for første gang punge ut inntektsskatt som de fleste andre. Når ligningstallene for fjoråret legges frem, vil Røkke dukke opp med en nettoinntekt på 19 millioner kroner.

Solgt.no kjøper boligen din og videreselger den. I et fallende boligmarked har selskapet solgt mer enn halvparten av boligene med tap.

Nå vil selskapet hente ytterligere 40 millioner kroner i egenkapital til boligplattformen. Fra før har selskapet hentet 42,4 millioner i egenkapital og 82 millioner i gjeld.

Frontline-reder John Fredriksen har betalt 1,6 milliarder kroner og kjøpt over 9 prosent av aksjene i det belgiske tankrederiet Euronav. Neste skritt kan bli fusjonssamtaler.

Paretos analysesjef Eirik Haavaldsen peker på at Fredriksen spiller kortene åpent, uten antydning til noe bakholdsangrep.

Han mener at et sammenslått Euronav og Frontline vil bli et fantastisk selskap, og at måten Fredriksen går frem på, øker sannsynligheten for at det kan skje.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Hurdalsplattformen og SV-leder Audun Lysbakken.

Den nye regjeringen sier at verdirabatten for aksjer og driftsmidler ved formuesligningen vil bli 20 prosent, mot 50 prosent i forslaget til Solberg-regjeringen for 2022 og 45 prosent i år.

Dette er en dramatisk skatteøkning for alle aksjeeiere. Når Lysbakken sier at forskjellene ikke vil gå ned uten vilje til langt kraftigere skatteøkninger for de rike, snakker han uten grunnlag i det som kommer, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Handelsbalanse september, kl. 08.00

Norge: Eiendom Norge, regionsrapporter 3. kv., kl. 11.00