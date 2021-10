Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Med lavere avkastningsutsikter mener spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet at det er veldig viktig å vurdere hvor mye av forventet bruttoavkastning som går til kostnader.

Han mener det er altfor mye dersom halvparten av forventet realavkastning forsvinner i kostnader. For rentefond er kostnadene enda viktigere, ifølge Sættem.

Fremdeles er det aktører som tar 2 prosent eller mer i forvaltningshonorar. Det er nærmest et ran i forhold til andre fondsforvaltere, sier Nordnet-økonomen.

Konsulentkonsernet Omega 365 er et milliardkonsern nesten ingen har hørt om. På tre år har det tjent 283 millioner kroner. I samme periode har eierne tatt ut 133 millioner i utbytte.

Største eier er Sigmund Lunde. Han sluttet i verkstedjobb og startet firmaet for 30 år siden.

Nå omsetter det for 1,8 milliarder og prises til 600 millioner på en internbørs. Lunde mener dette er langt under prisantydning dersom selskapet skulle blitt kjøpt opp av en ekstern eier.

Oslo Børs når stadig nye rekorder. Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea mener det er to faktorer som avgjør hva som vil skje videre.

Det ene er hvordan olje- og gassprisene utvikler seg. Hovedproblemstillingen tror han imidlertid er hva som skjer med de internasjonale aksjemarkedene. Han peker blant annet på gjeldssituasjonen i kinesiske Evergrande og muligheten for stagflasjon.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om drivstoffavgiftene. Arbeiderpartiets Espen Barth Eide, som er blitt klima- og miljøminister, sier at disse etter hvert vil gå opp.

Nå får vi se hva finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger inn i budsjettet for 2022, men Barth Eide er allerede på retretten når han sier at Ap vil kompensere for denne økningen ved blant annet redusert veibruksavgift.

Det skal altså ikke bli dyrere å kjøre bil likevel? Skal det virkelig være så lett å være opportunistisk i avgiftspolitikken? 1-0 til Slagsvold Vedum, skriver Hegnar.

