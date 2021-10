I en analyse fra fredag kommer det frem at Selvaag Boligs kursmål blir satt ned fra 62 til 57 kroner av ABG Sundal Collier. Det tilsvarer en nedgang på 8 prosent fra forrige kursmål, men har en oppside på over 9 prosent fra dagens kurs. Samtidig gjentar meglerhuset hold-anbefalingen på boligbyggeren.

Nedjusteringen kommer som en følge av lavere forventinger for fremtidige leveranser, skriver TDN Dirket.

«Enheter under konstruksjon var 1.201 pr. tredjekvartal 2021, og den typiske produksjonstiden er to år. Basert på dette ser det ikke realistisk ut med en betydelig økning i leveringer de neste to årene, og vi kutter vårt leveranseestimat for 2023 fra 750 til 700 enheter. Dette igjen reduserer estimatet for driftsresultat i 2023 med om lag 10 prosent», skriver ABG i analysen.

Skuffende kvartal

I tredje kvartal solgte Selvaag Bolig 147 boliger for 731 millioner kroner. Adm. direktør Sverre Molvik sa i den forbindelsen at de forventet at tredje kvartal skulle bli et forholdsvis rolig kvartal, og at selskapet forventer at boligmarkedet vil være normalt godt fremover og at etterspørselen og prisutviklingen vil være god i Selvaag Boligs satsningsområder.

Det var likevel ikke godt nok for DNB Markets som bare noen dager etter at Selvaag hadde lagt frem tallene for tredje kvartal kuttet i kursmålet.

Meglerhuset valgte i begynnelsen av oktober å kutte kursmålet på aksjen fra 61 til 54 kroner samtidig som holdanbefalingen ble gjentatt. Estimatene for 2022 ble derimot justert opp, mens ventet omsetning og fortjeneste pr. aksje for 2023 ble nedjustert.