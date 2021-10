Næss sier at han fortsatt har en kjøpsanbefaling på aksjen, men at kursmålet er kuttet fra 32 til 19 kroner per aksje. Onsdag denne uken handles aksjen til rundt 10,40.

– Åpenbart var dette en negativ nyhet. Nå er det klart at noe capex og forsinkelsene kunne man vente når man ser rundt seg, sier Dowling Næss, med referanse til de mange utfordringene verdenshandelen har på vei ut av coronapandemien.

– Men det er klart at en økning i investeringene på 55 til 70 prosent og et halvt år forsinkelse er er ikke positivt. Det positive er at de legger alle kortene på bordet, fortsetter han.

– Er det noen teknologiske utfordringer å lese ut av denne meldingen?

– Denne børsmeldingen handler ikke om det teknologiske, men kanskje mer om at markedet mister litt tillit til organisasjonen fordi man ikke har sikret mer av kostnadene, sier Dowling Næss.

Spørsmål om finansiering

Circa hentet 52 millioner euro i mars i år og selskapet skrev i børsmeldingen om overskridelsene at de er «godt finansiert».

Selskapet ønsker i første omgang å jobbe med leverandøren TechnipEnergies for å få ned kostnadene og «utforske støtteordninger og muligheter for selgerfinansiering» for å sikre at Resolute-prosjektet er tilstrekkelig finansiert fremover.

Analytikeren i Sparebanken 1 Markets mener det ikke er noen vei utenom mer kapital:

– Ser man på investeringskostnadene og «cash burn» (løpende kontantutløp, journ.anm.) opp mot kontanter på bok i selskapet, så viser jo det implisitt at de vil trenge kapital, sier Dowling Næss.

Han vil ikke mene noe om når selskapet bør hente penger, men peker på at de fort kan trenge 150 til 200 millioner kroner.

– Det jeg ville fryktet som aksjonær i selskapet er at en del av de positive nyhetene, som avtalen med Merck og sportsmerkevaren som vi tror er Nike, kanskje ikke får den effekten de ville hatt hvis man visste at selskapet var fullfinansiert, sier Dowling Næss.

