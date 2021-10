Norsk gruveselskap vant i retten

Torsdag kveld informeres det om at Nordic Rutile, som er heleid av børsnoterte Nordic Mining, har vunnet rettsaken mot mot Artic Mineral Resources (AMR) i Oslo Tingrett.

Dommen avslår AMRs krav på ekslusive rettigheter til gruvedrift ved Førdefjorden, og selskapet må betale alle omhandlende sakskostnader.

– Dommen var som vi forventet, men vi er uansett glad for den rettslige bekreftelsen på at Nordic Rutile sine rettigheter er gyldige og at selskapet har rettigheter til å drive gruvedrift, skriver administrerende direktør i Nordic Mining Ivar S. Fossum.