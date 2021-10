Dette skjer i dag – fredag

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om skatteavtalen i OECD og G20-landene.

De 136 landene er visstnok enige om at det skal fastsettes en minstesats på 15 prosent for selskapsskatt. Det er likevel ikke skattesatsen som er viktig, men skatte- og regnskapsreglene for å komme til hva som er overskuddet som skal beskattes.

Skal en felles selskapsskatt ha noen mening, må det være like regler for avskrivninger, avsetninger, fremføring av underskudd, verdsettelser og så videre, skriver Hegnar.

Resultater, Norge

Aker Clean Hydrogen

Green Energy Group (SeaBird Exploration)

Green Minerals

Høland og Setskog Sparebank

Medistim

Norske Skog

Tomra

Vi tar også med at Alternus Energy Group avholder generalforsamling og at Aega kommer med en selskapsoppdatering.

Resultater, utenlands

American Express

Autoliv

Schlumberger

Makro, Norge (SSB)

Skogavvirkning for salg, 3. kvartal

Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal

Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal

Forskning og utvikling i næringslivet, 2020

Tallene slippes som vanlig 08.00.

Vi tar også med at Samfunnsøkonomisk Analyse klokken 10.00 legger frem seneste utgave av rapporten ECON Nye boliger.

Makro, utenlands

Japan: PMI foreløpig, oktober (02.30)

Storbritannia: detaljhandel, september (08.00)

Frankrike: PMI foreløpig, oktober (09.15)

Tyskland: PMI foreløpig, oktober (09.30)

Eurosonen: PMI foreløpig, oktober (10.00)

Storbritannia: PMI foreløpig, oktober (10.30)

USA: Markit PMI foreløpig, oktober (15.45)