Mangel på arbeidskraft, energi og råvarer har forårsaket store forstyrrelser i globale varekjeder, noe som begynner å skinne gjennom på vekstraten i verdensøkonomien.

Aksjestrategene for Europa hos Bank of America, ledet av Andreas Bruckner, har ifølge CNBC identifisert en rekke selskaper som vil tjene – og tape – på krisen som har oppstått.

Blant vinnerne trekker strategene frem transportselskaper som Maersk, halvlederprodusenter som Infineon, energiselskaper som Equinor og råvareorienterte selskaper som Norsk Hydro og Glencore.

«Tilbudet på tvers av råvarekomplekset er redusert som et resultat av Kinas energimangel, noe som gir strammere markeder for kull, aluminium og stål – og dermed prisingsmakt for metall- og gruveselskaper», går det frem av analysen.

H&M og Zalando vil slite

Men selv om aksjestrateg Bruckner tror noen selskaper vil tjene på krisen i verdenslogistikken, tror han ifølge nettstedet at mange flere vil tape på den – eksempelvis at kleskjeder som H&M trolig vil bli rammet av utsatte produktleveranser, samt høyere fraktkostnader og råvarepriser.

«Samtidig er nettbutikker sårbare grunnet deres begrensede evne til å lempe videre kostnader», skriver Bank of America, og trekker frem Zalando som et eksempel.

I tillegg kan nedstengninger av fabrikker i Vietnam ramme et selskap som Adidas.

Electrolux og Yara også

Bank of America mener ifølge CNBC også at produsenter av maskiner og utstyr bør være på vakt.

«Forsyningskjedeforstyrrelser og økte råvarepriser kan på kort sikt bety motvind for kapitalvareselskaper som bruker mye råvarer og er særlig sensitive for endringer i energikostnader (Electrolux), med høye energikostnader også en motvind for energi-intensiv kjemivirksomhet (Yara), skriver strategene.

Yara la i forrige uke frem sin rapport for tredje kvartal , og denne bar preg av at selskapet i september – grunnet høye gasspriser – måtte kutte ammoniakkproduksjonen i Europa 40 prosent.