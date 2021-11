Henter over 2 milliarder i børsnotering

Optikerkjeden Synsam planlegger å hente mellom 2-2,9 milliarder svenske kroner, og vil børsnoteres på Nasdaq OMX Stockholm under tickeren SYNSAM.

Det fremkommer av prospektet utarbeidet i forbindelse med børsnoteringen.

For å tilrettelegge for transaksjonen betaler Synsam 100 millioner svenske kroner for å hyre Carnegie, Goldman Sachs, Citigroup, Nordea, Danske Bank og Swedbank. Tegningsperioden strekker seg fra 21. til 28. oktober 2021 og prisen ligger på 46-56 svenske kroner per aksje.

Synsam ønsker å tiltrekke seg investorer med det de omtaler som en attraktiv finansiell profil preget av høy organisk vekst som har vært høyere enn markedet i kombinasjon med en skalerbar kostnadsbase og høy kontantstrømgenerering.

I følge Nasdaq har Synsam en målsetning om 8-12 prosent årlig organisk vekst med en årlig juster driftsmargin på minst 25 prosent.

Synsam omtaler seg selv som en ledende optikerkjede i Norden og mener at selskapet konsekvent har vært en sterk innovatør i det nordiske optikermarkedet på flere områder, inkludert kundereiser, digitalisering, produkttilbud og ESG.

Den største aksjonæren i selskapet er et selskap som er indirekte majoritetseid av CVC European Equity Fund V.