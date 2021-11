Voldsom markedsoppgang kan gi 3 millioner ekstra førtidspensjonister

Miguel Faria E. Castro, en senior økonom på St.Louis Fed, har sammenlignet pensjonister med baby-boom trenden for å skille mellom normale og ekstra pensjoner i etterkant av coronapandemien.

Flere enn 3 millioner amerikanere har bestemt seg for å pensjonere se tidligere enn de ellers ville gjort som følge av coronapandemien, viser denne nye Fed analysen i følge Marketwatch.



Castro spekulerer i to hovedmotivasjoner som bakgrunn for førtidspensjoneringene. Den ene er at de ekstra pensjonistene er eldre mennesker som er ekstra sårbare for infeksjon og død. En annen årsak er den kraftige oppgangen i priser i aksje- og boligmarkedet.

– Standard teorier om husholdningsadferd predikerer at når folk blir rikere, jobber de mindre, og det er noe bevis for at utviklingen i eiendelspriser har påvirket deltakelsen i arbeidsmarkedet etter tidligere resesjoner. Det gjelder spesielt for de som nærmer seg pensjonsalder, sa Castro i følge Marketwatch.

Siden bunnen i mars 2020 har S&P 500 mer enn doblet seg. Samtidig har The Case-Shiller 20-city composite for huspriser økt 22 prosent siden mars 2020, i følge Marketwatch.