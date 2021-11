Facebook kickstartet mandag kveld resultatrushet for tech-gigantene for tredje kvartal. Til tross for at omsetningstallene fra Facebook skuffet litt, rapporterte Facebook bedre bunnlinje enn forventet.

Salgsveksten skal ha vært hemmet av Apple som krever at apper, inkludert Facebook, spør om brukerne ønsker å bli sporet eller ikke.

I forkant av fremleggelsen av kvartalstall mandag kveld steg Facebook-aksjen 1,3 prosent. I etterhandelen stiger aksjen over 3 prosent.

Omsetningen endte på 29 milliarder dollar mot 21,5 milliarder samme periode året før. Det var en halv milliarder dollar lavere enn ventet på 29,5 milliarder dollar. Resultat pr. aksje endte på 3,22 dollar mot ventet 3,19 dollar og 2,71 dollar i samme periode året før.

Med det har selskapets inntekt økt med 35 prosent fra året før og resultatet vokst 17 prosent. Siden bunnen i mars 2020 har Facebook-aksjen steget over 115 prosent.

Senere denne uken skal flere av de store tech-selskapene presentere sine tall for tredje kvartal, deriblant Microsoft, Apple, Alphabet og Amazon. Kursutviklingen i de overnevnte selskapene kan ha stor innvirkning på indeks-utviklingen, da de til sammen utgjør mer enn 22 prosent av S&P 500.