Tesla ble den store vinneren da Wall Street innledet uken med oppgang . Monsterbestillingen på 100.000 biler fra leiebilselskapet Hertz bidro til å løfte aksjen 12,7 prosent til ny sluttrekord på 1.024,86 dollar.

Avtalen på 4,2 milliarder dollar sørget for å løfte markedsverdien med 119 milliarder dollar, til over 1.000 milliarder dollar.

Prisøkninger på enkelte versjoner av Model X og S, samt en oppdatering fra Morgan Stanley som jekker opp kursmålet fra 900 til 1.200 dollar etter «ekstraordinær salgsvekst» hjalp også til.

«Hvor ferden ender for Tesla er ikke godt å si, men én ting er sikkert, og det er at det for hver dag som går blir stadig flere Tesla-er på veien over hele verden», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen tirsdag morgen.

Amazon falt på sin side 0,5 prosent til 3.320,87 dollar, men handelsgiganten er likevel priset til over 1.650 milliarder dollar.

Mer verdt enn ExxonMobil

Effekten er likevel at Teslas sterke mann Elon Musk gjør et kraftig rykk i toppen av listen over verdens rikeste.

På mandagens sluttkurs er Musk ifølge Bloombergs milliardærindeks nå god for 289 milliarder dollar (tilsvarende 2.413 milliarder kroner), 96 milliarder dollar mer enn Amazon-gründer og -toppsjef Jeff Bezos.

Musk er dermed mer verdt enn selveste ExxonMobil, som etter 2 prosent oppgang på mandag var priset til drøye 272 milliarder dollar.

Så langt i år har Musk-formuen steget hele 119 milliarder dollar, mens Bezos «bare» har blitt 2,35 milliarder dollar rikere i løpet av 2021.

Tesla-gründeren er også dominerende eier i SpaceX, der gratulantene sto i kø etter at selskapet for litt over en måned siden fullførte en historisk, privat romferd.

På Bloombergs topp 10-liste finner vi ikke mindre enn åtte amerikanere som har bygget sine formuer på teknologi, men hegemoniet brytes av franske Bernard Arnault, som beholder sin 3. plass med god margin. Frontfiguren i verdens største selskap innen luksusvarer, LVMH, er god for 163 milliarder dollar.

Fredriksen på 168. plass

På 4. plass følger Bill Gates (Microsoft) med 134 milliarder dollar, foran Larry Page (Google), Mark Zuckerberg (Facebook), Sergey Brin (Google) og Larry Ellison (Oracle) med formuer som spenner fra 115 til 123 milliarder dollar.

Videre finner vi tidligere Microsoft-sjef Steve Ballmer og superinvestor Warren Buffett.

Sistnevntes formue viser at «cuten» for å komme inn på Bloomberg topp 10-liste nå ligger på 105 milliarder dollar.

Til sammenligning anslo Kapital John Fredriksens formue til 114 milliarder kroner (tilsvarende 13,2 milliarder dollar) da bladet tidligere i høst la frem sin oversikt over Norges 400 rikeste. Det hadde holdt til en 168. plass på Bloomberg-listen.

