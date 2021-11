Etter flere dagers spekulasjoner om en avtale til 45 milliarder dollar , avviste PayPal at fintech-giganten var ute etter å kjøpe opp bildedelingstjenesten Pinterest.

Goldman Sachs tror likevel 2021 blir et rekordår for oppkjøp og fusjoner (M&A), og at vi er på vei mot et transaksjonsvolum på 5.000 milliarder dollar globalt.

Bloomberg-anker Matt Miller viser til «en rekke store avtaler som ikke har blitt realisert», og lurer på om det er en hel mengde mindre avtaler som vil sikre rekorden.

– Det store flertallet av transaksjoner er åpenbart i størrelsesorden 1-10 milliarder dollar, men vi ser fortsatt massiv dialog også i de største selskapene. 2021 vil bli det mest aktive M&A-markedet i historien, sier nestkommanderende Stephan Feldgoise i storbankens Global M&A-divisjon.

– Etterspørselen som driver

Miller og kollega Ed Hammond tegner bildet av et klima som ikke ser optimalt ut for utstrakt oppkjøps- og fusjonsaktivitet, og ramser opp antitrust-problematikk, nasjonal sikkerhet og en viss pandemi som ennå ikke er over.

– Jeg ser ikke styrer forberede seg på et tøffere økonomisk klima. Det selskaper ser nå er en ekstraordinær etterspørsel etter sine produkter og forsyningskjeder som strekkes. De må se seg verden rundt for å finne innsatsfaktorer, og sliter med å møte ordre, fortsetter Feldgoise.

– Selskapene tenker mer på hvordan å posisjonere seg for etterspørselen de ser enn hvordan å posisjonere seg for tøffere tider. Til syvende og sist er det jo etterspørselen som virkelig driver inntjeningen, legger han til.