Alphabet, som blant annet er morselskapet til Google, la tirsdag frem tall for 3. kvartal. Omsetningen landet på hele 65,10 milliarder dollar - tilsvarende 544 milliarder kroner - noe som slår konsensus på 63,33 milliarder dollar.

Estimert fortjeneste per aksje var fra markedet forventet å lande på 23,54 dollar, noe tek-giganten overgikk med et resultat på 27,99 dollar per aksje.

Blant FAANG-indeksen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabets Google) har Alphabet prestert best så langt i år. Etter tirsdagens handel er aksjen opp 57,0 prosent for året, og nærmer seg med det en ny toppnotering.

Inntektsgrunnlaget kom hovedsakelig av annonser gjennom Googles søksfunksjon, samt annonsering på Youtube. Med det sto Google for rundt 90,0 prosent av inntekten til morselskapet.