Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,09 prosent like før kl. 07.00 onsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,0,6] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,53 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,53 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,92 prosent, Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,52 prosent, mens Kospi i Sør-Korea faller 0,89 prosent.

I India stiger derimot Sensex 0,23 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,03 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,50 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Olje

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,22 prosent til 85,93 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent til 84,05 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 86,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Dagens handelsdag på Wall Street endte med solid og jevn oppgang til ny all-time high.

Industriindeksen Dow Jones endte opp marginale 0,04 prosent til 3.756. Den brede S&P 500-indeksen steg 0,18 prosent og endte på 4.574, teknologiindeksen Nasdaq gikk opp 0,06 prosent til 15.235.

VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, var opp i overkant av 5 prosent til 16, etter tirsdagens handel.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med en oppgang på 0,05 prosent til 1.215,74 poeng, etter å ha ligget ned store deler av dagen.

Hydrogenselskapet Nel steg 10,5 prosent etter at selskapet mandag kveld meldte at Nel Hydrogen US har mottatt en ny kontrakt for PEM elektorlyse-utstyr fra det som skal være et ledende brenselcelle-selskap.

Aker Horizons endte dagen med en oppgang på 5,7 prosent. Selskapet meldte om et nytt fornybarfond samt en batterisatsing på 275 millioner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

Aker Solutions: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 09.00, webcast

Axactor: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast kl. 10.00

Elkem: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.00, webcast

Komplett: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.00, webcast/tlf

Schibsted: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00