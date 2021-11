Styret i PlayMagnus har besluttet å gjennomføre en kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld. Dette kommer etter at selskapet i november 2020 kjøpte opp selskapet iChess, der betalingen blant annet skulle bestå av aksjer til en verdi av 300.000 dollar i PlayMagnus.

Aksjene skal overføres innen desember 2021, til en kurs på 22,18 dollar.

Antall aksjer i selskapet er nå i underkant av 57 millioner, med en pålydende kurs på 0.01 kroner.

PlayMagnus er en app for mobil, der et kan spille mot et sjakkprogram som spiller som sjakkstjernen Magnus Carlsen. Magnus Carlsen står oppført som neste største aksjonær i Play Magnus gjennom selskapet Magnuschess.