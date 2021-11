Opptur på Wall Street

Industriindeksen Dow Jones endte dagen opp 0,68 prosent til 35,731.63.

S&P 500 steg med 0,99 prosent til 4,596.36 og endte med en ny all-time high.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg med 1,39 prosent til 15,448.12, og klatret til en ny all-time high. Tungvekterne Apple og Facebook steg med henholdsvis 2,42 og 2,32 prosent.

Facebook annonserte tidligere i dag sitt nye navn «Meta» og satsningsområde for årene fremover innenfor det virtuelle metaverset.

Oljeprisen endte også i grønt, med en økning på 0,42 prosent.

President Joe Biden la i dag frem et nytt rammeverk for sin Build Back Better (BBB) ​​agenda, som inkluderer cirka 1,75 billioner dollar med investeringer for å bekjempe klimaendringer, utvide helsevesenet og lindre barnefattigdom. Omtrent 1 billion dollar ville bli finansiert av høyere skatter på velstående amerikanere.

Blant tungvekterne i kryptomarkedet steg både Bitcoin og Ethereum med henholdsvis 7 og 8,44 prosent.

Fryktindeksen VIX sank med 3,30 prosent til 16,42.