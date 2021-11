Skuffende kvartal for Amazon

Amazon leverte i dag kvartalstallene for tredje kvartal. Resultatene var svakere enn forventet, og sendte aksjekursen ned med over fire prosent.

Amazon rapporterte en inntjening i tredje kvartal på 3,2 milliarder dollar, eller 6,12 dollar per aksje, som er en halvering fra 12,37 dollar for ett år siden, og er den største nedgangen siden andre kvartal 2017.

Guidingen for fjerde kvartal og julesesongen møtte heller ikke analytikernes forventninger. Amazon veiledet for et salg i fjerde kvartal på $130 milliarder til $140 milliarder. Med utgangspunkt i rekordsalget på $125,56 milliarder i fjerde kvartal for ett år siden, spådde analytikerne i gjennomsnitt at salget for fjerde kvartal kom til å ligge på 142,17 milliarder dollar, ifølge FactSet.

Selskapet spår driftsinntekter for fjerde kvartal på under 3 milliarder dollar, som vil være en stor nedgang fra 6,87 milliarder dollar for ett år siden, og var betydelig under analytikernes anslag på rundt 7,7 milliarder dollar.