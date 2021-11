BEWI annonserte i dag oppkjøpet av det belgiske isolasjonsselskapet Kemisol Group, med en eierandel på 100 prosent.

Kemisol er et familieeid selskap grunnlagt i 1961 som primært opererer i Benelux-regionen. Selskapet er en av de største produsentene av utvidet polystyren i Belgia, og tilbyr et bredt spekter av produkter.

– Gjennom dette oppkjøpet styrker vi vår posisjon i markedet for isolasjonsløsninger til bygge- og anleggsbransjen i Benelux region, i tråd med vår strategi, sier Christian Bekken, konsernsjef i BEWI.

Kemisol registrerte inntekter på 18,1 millioner euro for første halvår 2021, en økning på 54 prosent fra 11,8 millioner euro registrert for tilsvarende periode i 2020. For hele 2020 hadde Kemisol inntekter på 24,7 millioner euro og en EBITDA på 4,5 millioner euro.