Grønt på Wall Street

Industriindeksen Dow Jones endte ukens siste handelsdag med en økning på 0,25 prosent til 35,819.33.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg med 0,33 prosent til 15,498.39. Amazon faller med 2,15 prosent, og Starbucks faller også med 6,30 prosent etter svake kvartalsresultater, noe grunnet svakere salg i Kina.

Samleindeksen for USAs 500 største selskaper S&P 500 steg med 0,19 prosent til 4,605.36.

Microsoft-aksjen steg med 2,16 prosent til ny all time-high etter kvartalstall som viste et rekordhøyt resultat på over 20 milliarder dollar i et kvartal. Samtidig faller Apple med 1,78 prosent etter svakere kvartalstall enn forventet. Microsoft tok dermed over stafettpinnen fra Apple som verdens mest verdifulle selskap.

Oljeprisen endte ned 0,90 prosent.

Fryktindeksen Vix steg med 0,73 prosent til 16,65.