Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,9 prosent like etter kl. 08.00 mandag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3,0,7] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,45 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,85 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,25 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 1,00 prosent og Kospi i Sør-Korea stiger 0,39 prosent.

I India er Sensex opp 0,29 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,64 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,70 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,25 prosent til 83,46 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,20 prosent til 83,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 82,82 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Tungvektere på børsene i New York steg til nye rekorder fredag kveld.

Dow Jones var tilnærmet uendret med en oppgang på 0,07 prosent til 35.756,48. Nasdaq falt 0,2 prosent til 15.411.03 og S&P 500 var tilnærmet uendret med en nedgang på 0,03 prosent til 4.594,86.

Microsoft-aksjen steg 1,3 prosent til 328,50 dollar og ny all-time high fredag kveld. Selskapet la tidligere i uken frem kvartalstall som viste at det for første gang hadde et resultat på over 20 milliarder dollar i et kvartal.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,77 prosent til 1.192,78 fredag. Det ble omsatt aksjer for 6,5 milliarder kroner.

16 aksjer steg til ny all-time high. 10 sparebanker, Pareto Bank, Arendals Fossekompani, Crayon, Flex LNG, Kongsberg Gruppen og Storebrand.

Blant de mest omsatte smalt Kongsberg Automotive (KOA) opp 28,0 prosent til 3,00 kroner. Selskapet la fredag morgen frem kvartalstall, som viste at høye råvarepriser tynget resultatet.