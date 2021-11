Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:



Det har vært et knallår for tørrlastrederiene så langt. Estimater innhentet fra ti meglerhus indikerer at neste år blir nok en inntjeningsfest.

Snittraten for capesize-skip ventes å ligge på 28.350 dollar pr. dag.

Til sammenligning trenger rederiene rater på rundt 14-15.000 dollar dagen eller mer for å dekke driftskostnadene og andre gjeldsforpliktelser for disse skipene. For de mindre tørrlastskipene ligger kontant breakeven-raten enda lavere.

Den tyske aksjebloggen Der Aktionär har lagt sin elsk på et nytt, Euronext Growth-notert selskap. Resirkuleringsselskapet Pyrum Innovations er nå plassert på bloggens “hot stock”-liste, sammen med blant andre Tesla.

Det har satt fart på Pyrum-aksjen. Siden børsnoteringen i slutten av september har Pyrum steget over 10 prosent. Mandag morgen skjøt aksjen fart med en oppgang på 13 prosent.

Riulf Rustad trodde det gikk mot et dårlig år, da det plutselig dukket opp kjempeverdier og et overskudd på 103 millioner kroner.

Hans britiske investeringsselskap, Fara Holdco, bidro med en verdiøkning på 123 millioner.

Nå har Rustad flere prosjekter innen det grønne skiftet. Blant disse er Nuvosil, et selskap som driver med resirkulering av silisiumavfall inn i metallegeringer.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Oda-gründer Karl Munthe-Kaas. Selv om han snart har drevet i ti år, er det ikke blitt et eneste år med overskudd, og følgelig er det ikke blitt særlig mye formue på Munthe-Kaas.

På denne bakgrunn er det lattervekkende at Munthe-Kaas i DN lanserer et forslag om å avskaffe inntektsskatten og erstatte den med en mye hardere formuesskatt.

Statens inntekt fra inntektsskatten er rundt 200 milliarder kroner. Fjerner man denne og lar “de rike” med formue ta regningen, blir det storsalg av flytting til utlandet. Det er lenge siden vi har sett et så destruktivt forslag, skriver Hegnar.

