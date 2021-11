Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:



Analysesjef Pål Ringholm i SpareBank 1 Markets varsler ny krise i Kina.

Han omtaler det som «total meltdown i kredittmarkedet» at kinesiske eiendomsutviklere nå er fullstendig avskåret fra utenlandsk finansiering.

Ringholm forklarer at eiendomsbransjen står for nesten 30 prosent av den kinesiske økonomien, og at den alene bruker rundt 30 prosent av verdens jernmalm. Med andre ord er dette noe å bry seg om, sier han.

Det norske solenergiselskapet Sunlit Sea jakter 230 millioner kroner til flytende solenergi.

Selskapet har allerede hatt testanlegg i Norge, og nylig ble et kraftanlegg inkludert i et grønt boligprosjekt i Drammen.

Planen nå er å sette opp en produksjonslinje i Oslo-området med en kapasitet på 36 megawatt i året, for så å bygge en fullskala fabrikk med kapasitet på 180 megawatt i 2024. Målet er å bli en ledende aktør globalt.

Aylar Lie har gjort en boligkule på Tjuvholmen i Oslo.

For fem måneder siden kuppet hun en leilighet i Lille Stranden 7 før visning. Da var prisen 34 millioner kroner. Nå har hun snudd seg rundt og solgt leiligheten for 40 millioner.

Leiligheten skal være solgt off-market. Flere kunder skal ha stått i kø, men de rakk aldri å komme til bordet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om finansminister Trygve Slagsvold Vedums budsjett.

Det store spørsmålet er hva SV og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski vil kreve og oppnå i forhandlingene med Slagsvold Vedum.

Kaski må få noen godsaker, men noe mer enn en formuesskattesats på 1 prosent blir det ikke. Så da blir budsjettet fortsatt grått og smått for sosialistene. Og blodrødt for oss, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Mowi: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Bouvet: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

Rana Gruber: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

SmartCraft: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Argeo: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

DOF: Kl. 08.00, webcast kl. 08.30

Saga Pure: Kl. 08.00 webcast