Ørsted-kontrakt til Cadeler

Cadeler har signert kontrakt med Ørsted for bruk av et vindinstallasjonsskip på to av Ørsteds tyske prosjekter.

Cadeler vil transportere og installere vindturbingeneratorer (WTG), ifølge meldingen.

– Det er ingen tvil om at dette prosjektet er viktig for oss (…). Vi ser frem til å samarbeide med Ørsted om å levere nok et vellykket prosjekt for selskapet, sier administrerende direktør i Cadeler, Mikkel Gleerup.