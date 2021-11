Inflasjonsfrykt har lagt press på markedene både her i Norge og ellers i verden den siste uken.

Den amerikanske konsumprisindeksen økte 6,2 prosent på årsbasis i oktober – største økning siden november 1990.

Det har sendt de ledende indeksene S&P 500, Nasdaq og Dow Jones ned henholdsvis 1,03, 2,01 og 1,72 prosent før handelen starter fredag. Oslo Børs er siden handelen startet mandag ned 0,08 prosent.

Oljefondssjef Nicolai Tangen forteller i et intervju på Linkedin News om hva som stjeler mest av hans hjernekapasitet i markedet i dag.

– Det er to ting. Det er en grad av eufori. Markedene var veldig paniske i fjor og nå har vi gått inn i en voldsomt euforisk fase. Vi må kontinuerlig måle graden av eufori, sier Tangen i intervjuet.



Han nevner også at trusselen av at inflasjonen løper løpsk skaper usikkerhet.

– Hvis inflasjonen virkelig tar av vil det være dårlig nytt både for vår obligasjonsportefølje og aksjeportefølje. Så der vi er laserfokusert, sier oljefondssjefen.



Bobletendenser

Michael O’Rourke, sjefstrateg i JonesTrading underbygger Tangens syn på markedssituasjonen.

– Galskapen i markedet har nådd nye høyder. Vi har åpenbart ikke lært noe av dotcom-æraen, boligkrakket og kredittboblen mellom 1999 og 2008, sier han i en fersk analyse.

Han viser til statistikk som viser at S&P 500s markedsverdi nå er på 177 prosent av amerikansk bruttonasjonalprodukt, og understreker at forholdet mellom de to toppet ut på 121 prosent under dotcom-boblen i 2000.

S&P 500s markedsverdi sammenlignet med amerikansk BNP Foto: Bloomberg

Tre investeringstips

Tangen kommer også med tre tips for å være en god investor i dag:

For det første må du være langsiktig i tankegangen .

. For det andre må du tenke kontrært – du må gjøre det motsatte av hva alle andre gjør til enhver tid.

til enhver tid. For det tredje må du være sterk mentalt – du må tåle risiko når alle andre blir nervøse, og det krever både tæl og ferdigheter, ifølge Tangen.

– Du må være både sta og smidig samtidig. Det er en kombinasjon som er ytterst sjelden, men høyt verdsatt, sier Tangen.