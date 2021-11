Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Seriegründer Bård Eker jakter 200 millioner kroner til banebrytende motorsportskonsept.

ECAR skal bygge opp et konsept der fysisk og digital motorsport kombineres. Selskapet sikter mot børs, og guider et ebitda-resultat på 550 millioner kroner i 2026.

Eker har engasjert seg som styremedlem og aksjonær i selskapet, sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Harald Strømme. Strømme eier Telialigaen, en av de største esportsligaene i Europa.

Suksessgründerne Ivar Kroghrud og Ståle Løvbukten håvet inn da de solgte Questback. Nå har deres nye aksjeverktøy Ownersroom bidratt til å hente 320 millioner kroner i risikokapital.

Det skybaserte verktøyet skal styrke relasjonen mellom oppstartsselskaper og investorer.

Fire år etter starten har Ownersroom 6.000 investorer registrert, og nesten 150 bedrifter er kunder. Da selskapet selv hentet penger i fjor høst, ble det priset til 40 millioner før penger.

Hver ansatt i det danske IT-konsulentselskapet Netcompany prises til nesten 15 millioner kroner på børs. Det er skyhøyt over den norske trioen Bouvet, Webstep og Itera.

Webstep har i dag en børsverdi på litt over milliarden og 470 ansatte, noe som gir en børsverdi på 2,1 millioner kroner pr. hode.

Iteras ansatte prises til 2,2 millioner pr. hode, mens Bouvets ansatte prises til 4,2 millioner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om SVs tulleforslag om å dele ut en såkalt «grønn folkebonus» til alle med inntekt under 500.000 kroner og som er eldre enn 17 år.

SV vil at vi skal gjøre mer i klimapolitikken for å få CO2-utslippene ned, med et mål om at CO2-avgiften skal økes til 3.000 kroner i 2030. Med en rask økning allerede til neste år, vil bilistene måtte betale mer både for diesel og bensin.