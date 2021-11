Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Oddbjørn Lund sponset rallybrødrene Henning og Petter Solberg med millioner gjennom Hurtigruta Bilglass. Da han selv trengte hjelp etter alkoholmisbruk, ble gården hans kuppet og delt mellom Henning Solberg og Rune Hvidsten, sjef i Askim & Spydeberg Sparebank.

Det ble gjort via en hemmelig avtale, der Hvidsten skulle få jorden og skogen på 371.000 kvadratmeter for 500.000 kroner, mens Henning Solberg solgte tunet videre med gevinst.

Kurskollapsen i Ice ble startet av amerikanske meglerhus, men norske kjente investorer var raskt ute av døren sammen med de amerikanske gigantene.

Kontoer hos Goldman Sachs, US Bank National og Bank of New York Mellon sto for rundt 40 prosent av volumet da Ice-aksjen falt vanvittige 62,5 prosent sist torsdag.

Hvem var de mest aktive kjøperne den dagen? Nordnet-kundene, selvfølgelig.

Vaccibody bytter navn til Nykode Therapeutics og har inngått en samarbeidsavtale med amerikanske Regeneron med en potensiell verdi på over 8 milliarder kroner.

Det sendte Vaccibody-aksjen i været tirsdag, og gjorde storaksjonær Jan Haudemann-Andersen 358 millioner kroner rikere.

Haudemann-Andersen sitter nå på aksjer for 3 milliarder i Vaccibody.

På lederplass spør Trygve Hegnar om LO har for lite å gjøre med en rødgrønn regjering ved makten. Det er en merkelig saus de rører sammen i LO når spesialrådgiver Kjetil Staalesen mener at aksjerabattordningen «omfordeler fra de som har minst til de som har mest».

Det lages kunstige skiller, man misbruker tall fra statsbudsjettet og evner ikke å forstå hvordan statens inntekter kommer inn og brukes.

Stolt sier Staalesen at nå har vi «en regjering som ser dette fra lønnsmottagernes ståsted». De 40.000 som har benyttet ordningen, hører ikke med, skriver Hegnar.

