Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Rune Hvidsten er suspendert som banksjef i Askim & Spydeberg Sparebank.

Han skal ha tatt millioner fra bankens kunder og satset på et fullstendig feilslått privat investeringsprosjekt med Henning Solberg. Så startet en dekkoperasjon med millionbelastning av banken og en annen kunde.

Nå er en rettssak under oppseiling, der DekkNor-gründer Ramiz Safdar står mot banken.

Tor Olav Trøim selger seg videre ned i tørrlastrederiet 2020 Bulkers og frigjør midler til andre av sine selskaper.

Etter salget av nær 1,55 millioner aksjer for 164 millioner kroner onsdag, har Trøim så langt i år solgt 2020 Bulkers-aksjer for nær en halv milliard kroner.

Trøim forklarer at han nå er veldig fokusert på å fikse Borr Drilling. Dessuten henger nedsalget sammen med at han har en betydelig tørrlasteksponering i Himalaya Shipping.

John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean Group gjorde det mye bedre i tredje kvartal enn det analytikerne ventet. ABG Sundal Collier mener aksjen skal stige over 100 prosent.

Analytiker Petter Haugen peker på at ebitda-resultatet på 223 millioner dollar lå 22 prosent over konsensusestimatet, og at særlig utbyttet på 0,85 dollar var overbevisende.

Han anbefaler kjøp og har et kursmål på 167 kroner. Onsdag endte aksjen på 78 kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om regjeringens løftebrudd.

Nå er vanlige folk veldig opptatt av alle særfordelene våre stortingspolitikere har. Det være seg pendlerboliger, dobbel feriepengepott og gunstige ordninger for etterlønn med feriepenger. Vanlige folk vil ha seg frabedt slike privilegier mens de fattige sliter.

Det er derfor ganske sikkert at Ap og Sp blir enige med SV om å sikre permitterte og arbeidsledige feriepenger også i 2022. SV redder Gahr Støre, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Adevinta: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 14.00

Circa Group: Kl. 07.00, webinar kl. 08.30

DLT: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 10.00, webcast

Lytix Biopharma: Kl. 07.00, webcast kl. 14.30

Nekkar: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Anora: Kl. 07.30, Teams/tlf kl. 10.00

Avance Gas Holding: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 14.00