Det går mot en positiv start på New York-børsen

Fredag falt New York-børsen kraftig på frykt for hva den nye virusvarianten kan skape av problemer. Handelsbanken skriver i en rapport at helgens nyheter ikke har vært alarmerende, noe som bidrar til positive markedsbevegelser mandag.

Futures indikerer at Dow Jones vil stige 0,7 prosent, at S&P 500 vil gå opp 0,8 prosent og at Nasdaq vil stig 1,0 prosent.

«De to neste ukene vil kunne gi flere svar, men vi må regne med høy volatilitet i denne perioden. Men markedsbevegelsene nå i starten av uken er som nevnt positive, med aksjefutures, oljepris og renter noe opp igjen», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering fra Handelsbanken.

Selv om mange følger nøye med på nyhetene rundt den siste virusvarianten, mener sjeføkonomen at man også må følge med på viktige nøkkeltall. Det gjelder særlig den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten.

«I oktober så vi igjen at jobbveksten hadde skutt mer fart (opp 531.000), etter at smitteoppblomstringen forbundet med Delta-varianten igjen hadde dempet seg. Markedet venter minst like sterk vekst i sysselsettingen i november», skriver Gonsholt Hov.