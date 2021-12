– Det har vært et fantastisk godt år, særlig for sykliske aksjer. Samtidig er det nå sårbart for dårlige nyheter, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Finansavisen TV etter de siste dagers kraftige svingninger i markedet.

I intervjuet snakker vi om:

Hvordan de ulike indikatorene i verdensmarkedene utvikler seg

Aksjebevegelsene på Oslo Børs

Flyaksjene

Hvordan det går for nykommeren Höegh Autoliners.

Fredag falt markedene kraftig på grunn av frykt og usikkerhet over den nyeste mutanten av Corona-viruset, kjent som Omikron.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt fredag 3,2 prosent, det kraftigste fallet siden slutten av oktober i fjor da indeksen falt 3,08 prosent den 26. og 3,19 prosent den 28.

Oljeprisen falt enda mer og avsluttet fredagen med et fall på 11,4 prosent til 72,90 dollar per fat for nordsjøoljen i spotmarkedet.

Mandag svinger imidlertid de fleste pilene i pluss igjen.

Tøff fredag for flyaksjene

Hovedindeksen slet litt med å finne retningen fra start men var opp over en prosent utover ettermiddagen. Oljeprisen slo også kraftig tilbake med en oppgang for nordsjøoljen på over fire prosent til drøye 76 dollar per fat – fortsatt under torsdagens oljepris på 82,20 dollar.

Flyaksjer ble kraftig rammet fredag. SAS-aksjen falt 4,7 prosent fredag og er fortsatt ned mandag. Norwegian falt hele 10,3 prosent fredag, men er opp mandag.

Flyr, som har varslet at de vil kjøre en emisjon like over nyttår, falt 5,9 prosent fredag og er opp mandag.

– Hvordan leser du markedet i dag?

– Jeg ser på det som en reaksjon på viruset vi fikk vite om fredag, Omikron. Det har kommet sprikende informasjon gjennom helgen. De sør-afrikanske ekspertene sier at det foreløpig ser ut til at man får relativt milde symptomer og et mindre alvorlig sykdomsforløp enn tidligere antatt. WHO (Verdens helseorganisasjon, journ.anm.) på sin side advarer kraftig, sier Johannesen.

– Markedet er litt i villrede, fortsetter han.

Mandag varslet både norske og andre lands myndigheter nye tiltak for å redusere smitterisiko. I helgen uttalte FHI-direktør Camilla Stoltenberg følgende til NRK om omikron:

– Det ser ut til at den sannsynligvis er mer smittsom, men så langt ser det ikke ut som at den gir mer alvorlig sykdom. Det er forholdsvis ny kunnskap, og vi må være åpen for at all kunnskapen kan endre seg, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

