Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 1,9 prosent, eller innenfor intervallet [-2,2,-1,6] prosent.

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 1,37 prosent like etter kl. 08.00 tirsdag.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,04 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,36 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,14 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,85 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 2,22 prosent.

I India stiger Sensex 0,91 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,22 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,87 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 2,48 prosent til 71,62 dollar fatet, mens WTI-oljen 2,19 prosent til 68,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,88 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Etter at Wall Street åpnet holdt president Joe Biden mandag en pressekonferanse hvor han forsikret at en ny lockdown foreløpig ikke var et tema, til tross for frykt for spredning av omikron-varianten. Det reagerte markedene positivt på, og de tre ledende hovedindeksene på Wall Street endte alle i pluss.

Aller best gikk det med teknologiindeksen Nasdaq, som steg med 1,88 prosent, til 15.782.

Markedspulsen S&P 500 klatret med 1,32 prosent, til 4.655, mens industriindeksen Dow Jones gikk opp med 0,68 prosent, til 35.135.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Etter fredagens kraftige børsfall var stemningen langt bedre på Oslo Børs mandag, og hovedindeksen endte på 1.188,29, etter en oppgang på 1,1 prosent.

Vinnerlisten toppes av Awilco LNG, som avanserte 14,6 prosent til 5,10 kroner etter at Pareto høynet kursmålet. Meglerhuset øyner nye kontrakter i det som beskrives som «et glohett marked».

På den negative siden falt Frontline 1,5 prosent til 60,52 kroner etter dagens rapport som viste et tap på over 33 millioner dollar i tredje kvartal. Kahoot gikk tilbake 4,4 prosent til 51,70 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

Cambi: Kl. 07.00, Zoom kl. 10.00

MPC Energy Solutions: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.00

Nordhealth: Kl. 07.30, Zoom kl. 08.00