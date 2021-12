SLITER MED Å FINNE FALLGRUBER: – Hverken politisk uro, Brexit, effekten av covid eller frykten for klimaendringer ser ut til å bite på, sier Are Andersen (t.v.), sjef for investment banking i ABG Sundal Collier. Styreleder Knut Brundtland sier seg enig. Foto: Anders Horntvedt