All-time high i Sør-Afrika

Til tross for den nye Omikron-varianten, som først ble oppdaget i Sør-Afrika, endte landets JALSH indeks på en all-time high onsdag. Indeksen økte med 1 prosent og endte på 71.198. Det kom etter tre strake dager med oppgang. JALSH indeksen inneholder selskaper som utgjør 99 prosent av børsen i Johannesburg.

Den sterkeste driveren er gruvedrift, som har økt med over 6 prosent denne uken. Den positive veksten kommer også av at helseeksperter mener at de eksisterende coronavirusvaksinene trolig vil hindre alvorlig sykdom knyttet til den nye Omikron-varianten. Det er enda for tidlig å bekrefte dette, og vaksineutviklerne er klare for å handle skulle situasjonen forverre seg, sier Bloomberg.

Flere land har stengt grensene til Sør-Afrika for å beskytte seg fra Omikron-varianten. Sør-Afrikas utenriksminister har gitt uttrykk for landets misnøyer med at vestlige land straffer dem for sin åpenhet rundt funnet, melder The Financial Times.

Omikron-varianten har skapt uro i verdens aksjemarkeder de siste dagene, med fryktindeksen VIX opp 4,21 prosent tirsdag. Indeksen opplevde noe nedgang onsdag.