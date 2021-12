Onsdag endte i rødt på New York-børsen, men stemningen snur torsdag.

S&P 500 åpner opp 0,15 prosent

åpner opp 0,15 prosent Nasdaq faller 0,22 prosent

faller 0,22 prosent Dow Jones stiger 0,59 prosent

Nå er det en mulighet til å posisjonere seg for en trendreversering i gjenåpnings- og råvarerelaterte aksjer, mener Marko Kolanovic i JP Morgan.

– Rapporter tyder på at omikron er mindre dødelig enn andre virusvarianter, som for så vidt passer inn i mønsteret av virusutviklingen og kan signalisere at slutten er i sikte, sier Kolanovic ifølge Bloomberg.



– Viruset kan skape usikkerhet i markedet, slik at det kan svinge litt, sa Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB Markets, i et intervju med Finansavisen torsdag formiddag.

Makro

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 222.000 personer i forrige uke, viser statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet onsdag.



På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 240.000 personer, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics. Det er opp fra 199.000 ved forrige måling.

Videre slapp Federal Reserve Beige Book i går kveld, hvilket viste at den amerikanske økonomien vokste i et beskjedent til moderat tempo gjennom midten av november, mens prisøkninger og mangel på arbeidskraft var utbredt midt i en forsyningskrise.



Amerikanske statsobligasjoner styrker seg torsdag, etter å ha svekket seg onsdag. Renten på den tiårige amerikanske statsgjelden ligger før åpning på Wall Street på 1,41 prosent.

Boeing er opp nesten fem prosent i førhandelen etter at Kina torsdag utstedte et luftdyktighetsdirektiv på Boeing 737 MAX som medføre at flyet kan bli tatt i bruk igjen etter å ha vært parkert i nesten to og ett halvt år, ifølge Reuters.

Apple handler derimot ned om lag tre prosent i førhandelen etter at teknologiselskapet meldte fra til sine komponentleverandører at de kan komme til å bestille færre deler enn prosjektert. Det kommer som en konsekvens av nedgang i etterspørselen etter iPhone 13, skriver Bloomberg.