Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea advarer småsparere mot børsnykommere. Han sier det absolutt ikke lønner seg for dem å kjøpe selskapene på dag én.

I stedet bør man delta i emisjonene og så selge seg ut første dag, slik profilerte investorer som Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly gjør.

Nesten 80 prosent av nynoteringene i år har gjort det dårligere enn Oslo Børs fra dag én. I snitt har de gitt en avkastning på omtrent minus 10 prosent.

Omikronutbruddet er ingen grunn til å utsette Norges Banks renteheving. Tvert imot, mener sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Han understreker at pandemien av natur er inflasjonær, og ikke deflasjonær, noe Fed-sjef Jerome Powell også påpekte i høringen til Senatet i forrige uke.

Dessuten trekker utviklingen etter Norges Banks rentemøte i september i retning av en mer aggressiv pengepolitikk den nærmeste tiden, ifølge Jullum.

Suksessgründer Christian Rokseth traff blink med hardware-bedriften Pixavi. Nå har han hentet 16 millioner kroner til robotstyringsselskapet Aivero.

Med «Smooth Automation» som slagord vil selskapet bruke programvare for å gjøre roboter enklere å bruke. Når de viser teknologien til folk i bransjen, blir de helt «wow!», sier Rokseth.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om strømkrisen.

Slik det ligger an nå – når vind, sol og manglende atomkraft slår negativt ut – er det lett å si at vi burde beholde all kraften og gassen selv.

Det eneste lyspunktet vi kan se, er at Nord Stream 2 åpnes helt i januar, slik at tysk gassimport øker og gassprisene trolig faller. Og går gassprisene ned, faller også strømprisene, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Industriproduksjon oktober, kl. 08.00

Norge: Norges Bank, regionalt nettverk 4/21, kl. 10.00

Kina: Handelsbalanse november, kl. 04.00

Tyskland: Industriproduksjon oktober, kl. 08.00