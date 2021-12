Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [0,6, 1,0] prosent.

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,55 prosent like etter kl. 07.00 tirsdag.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,29 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 2,09 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,07 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 2,07 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er opp 0,54 prosent.

I India stiger Sensex 1,41 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,95 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,37 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,39 prosent til 74,00 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,79 prosent til 70,55 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Omicron-rapporter bidro mandag kveld til bred oppgang blant de store indeksene på Wall Street.

S&P 500 endte opp 1,18 prosent, til 4.591,03 poeng, mens teknologitunge Nasdaq steg med 0,93 prosent, til 15.222,49 poeng. Industrindeksen Dow Jones endte opp 1,87 prosent, til 35.213,27 poeng.

Flere flyselskaper steg kraftig på New York-børsen, blant andre United Airlines, som endte opp 10 prosent og Delta som steg 8 prosent. Disse bevegelsene kommer etter at Anthony Fauci, medisinsk sjefsrådigvier for den amerikanske presidenten, ga positive signaler.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte mandag i 1.170,18, ned 0,39 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4,9 milliarder kroner.

Ice Group-aksjen smalt opp og endte som mandagens vinner. Aksjen steg hele 22,4 prosent. Så langt i år er aksjen imidlertid ned 66,2 prosent.

Eilert Hanoa har gjort to delvis gjeldsfinansierte aksjekjøp i år som har gitt tap på 74 millioner kroner. Bankene har pant i nesten halvparten av Kahoot-aksjene hans. Aksjen falt 7,2 prosent etter saken ble kjent.

Dette skjer i dag:

