Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:



Tidligere oljefondsjef Yngve Slyngstad skal bygge opp et gigantisk Aker-fond.

Slyngstad og Aker har planer om å hente 1.000 milliarder kroner til grønne investeringer. For å få til det skal eks-oljefondsjefen slå på tråden til gamle bekjente hos verdens aller største investorer.

Aker Asset Management skal i hovedsak fokusere på infrastruktur og energiomstilling.

Med en forvaltningskapital på 1.000 milliarder vil Aker Asset Management bli større enn Norges største kapitalforvalter, som er DNB Asset Management med 836 milliarder kroner under forvaltning.

Clarksons Platou-analytiker Turner Holm mener Aker Carbon Capture er det eneste reelle alternativet om man vil ta del i det han beskriver som et «helt vilt» karbonmarked.

Han viser til at Aker Carbon Capture er ledende innen teknologi, og at selskapet har et system som er bevist å fungere.

Holm har en kjøpsanbefaling for aksjen, med et kursmål på 50 kroner. For å nå dit må aksjekursen nesten dobles.

Det kjendistunge techselskapet Arundo Analytics hadde planer om børsnotering i høst. Nå har selskapet heller hentet 136 millioner kroner i en emisjon, og dropper børs.

Ifølge gründer Tor Jakob Ramsøy dropper de børs nå siden de har fått på plass veldig gunstig finansiering gjennom emisjonen.

Blant investorene i selskapet er Sundt og Stein Erik Hagens Canica.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om helsemyndighetenes jakt på deltavarianten og den nye omikronvarianten.

Vi har fått kritikk for at vi mener det må innføres nye og strenge tiltak, og det på toppen av regjeringens satsing på enda flere vaksiner, til stadig yngre grupper.