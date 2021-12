Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:



136 ansatte i norske meglerhus hadde en inntekt på over 4 millioner kroner i fjor. Det er 36 flere enn året før.

Tilsammen dro de inn over 1,1 milliarder kroner.

Helt øverst på inntektstoppen finner vi Peter Martin Anker i Clarksons Platou, med en inntekt på 23,5 millioner kroner. Tett bak ham er partner Hans Martin Haug i samme meglerhus.

Ligningsformuen fanger ikke opp de reelle verdiene til landets rikeste.

For Olav Nils Sunde og familien betyr det en “ligningsrabatt” på 98,7 prosent i fjor.

Kapital anslår at Color Line-eieren hadde en reell formue på 5,25 milliarder kroner i 2020, mens skattelistene viser at familien kun ble lignet for rundt 70 millioner kroner.

Nordnet advarer sine egne kunder om emisjon i Ice Group, og at emisjonskursen vil bli satt betydelig lavere enn hva telekomselskapet handler på i dag.

Investeringsøkonom Mads Johannesens råd til de som handler i aksjen, er å være svært forsiktig.

Vanligvis er Ice-aksjen svært lite likvid, men de to seneste dagene har Nordnet-kundene mangedoblet volumet og omsatt Ice-aksjer for nærmere 27 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om SSB-rapporten om ulikheter og Dagens Næringslivs faste kommentator Bård Bjerkholt.

Bjerkholt sjikanerer oss fordi vi stiller kritiske spørsmål ved rapporten. Dette er propaganda, ikke forskning, og Bjerkholt ser ut til å sluke det rått.

DN må gjerne ha en slik naiv og ukritisk holdning til SSB-synserne, og DNs lesere får tro hva de vil. Det blir merkelig at vi skal få kritikk fordi vi ser på tallene fra SSB med et kritisk blikk. Såpass bør vel DN tåle av en konkurrent, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: BNP oktober, kl. 08.00

Kina: KPI & PPI november, kl. 02.30

Tyskland: Handels- og driftsbalanse oktober, kl. 08.00

Sverige: Restaurantindeks 3. kv., kl. 09.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Grossistlagre oktober, kl. 16.00

Annet:

Nordic Aqua Partners: Driftsoppdatering 3. kv., kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Pexip Holding: Kapitalmarkedsdag, webcast, kl. 09.00-11.30

Kongsberg Automotive: Kapitalmarkedsdag, Bjørvika Konferansesenter, kl. 12.30-16.30, webcast

ABBH: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 16.00

Ekskl. utbytte:

Rana Gruber

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)