Analytikere i Jefferies har plukket aksjer fra USA, Europa og Japan for 2022.

Banken ser for seg et makromiljø der veksten har toppet ut og inflasjonen fremdeles henger ved, ifølge et notat CNBC henviser til.

– Samtidig gir støttekjøpene i USA og Japan støtte til vekst. Vi venter at dollaren styrkes og at Kinas restriksjoner mot gigantselskapene vil toppe seg, sier analytikerne ledet av Desh Peramunetilleke.



Japan er ventet å stå for best vekst, deretter USA og så Europa.

– Veksten i inntjening kan fremdeles være høy, men strukket verdivurdering samt strammere pengepolitikk vil legge en demper på oppsiden. Utviklede markeder forbli en favoritt, med USA og Japan i førersetet, sier Peramunetilleke.

USA

Jefferies forventer at de sterke resultatene vil fortsette i USA og ser vekst på hele 10 prosent i 2022. Banken foretrekker verdiaksjer, men også fornuftig prisede vekstaksjer.

I verdisfæren plukker banken aluminimumsselskapet Alcoa, helsegigant Pfizer og fintech-selskapene Discover Financial, Goldman Sachs og JPMorgan.

Vekstaksjer på listen er Charles Schwab, jordbruksprodusent Deere & Co, forsikringsselskapene Anthem, Chubb, Ford og videospillprodusent Electronic Arts. Kvalitetsaksjer til en fornuftig pris er Apple, Alphabet, Walmart, Cisco og Texas Instruments.

Europa

Europas gradvise gjenåpning vil fortsette inn i 2022.

Jefferies' toppvalg i Europa innbefatter shippingselskapet AP Møller, stålprodusent ArcelorMittal, det østerrikske energiselskapet OMV, Daimler, norske Equinor, Volvo, Deutsche Post, AstraZeneca, Infineon, STMicroelectronics, Carrefour, utstyrsleieselskapet Ashtead og dekkprodusent Michelin.

Aksjer som vil nyte godt av stigende inflasjon er Glencore, ING, Credit Agricole, UniCredit og stålprodusent Tenaris.

Japans «attraktive marked»

Jefferies mener japanske aksjer representerer en «attraktiv investeringsmulighet» etter å ha prestert bedre enn både USA og Europa siden september.

Bankens toppvalg i Japan er Toyota, Sony, chipprodusent Tokyo Electron, bildelsprodusent Denso, Olympus, telekomselskapet KDDI, Mitsubishi Electric, Suzuki Motor og helseselskapet Otsuka.

Gjenåpningsaksjer er Central Japan Railway, Subaru, og Japan Airlines.