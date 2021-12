Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:



Norges 190 viktigste aksjeinvestorer hadde inntekter på totalt 2,5 milliarder kroner i fjor. I gjennomsnitt rapporterte de inntekter på 13 millioner, men en rekke av dem rapporterte ingen inntekter i det hele tatt.

Ligningstallene viser hva de rapporterte av netto inntekter. Øystein Stray Spetalen og Trond Mohn rapporterte inntekter på henholdsvis 259 og 303 millioner kroner.

Andre investorer var mer moderate, og benyttet i større grad fritaksmodellens muligheter.

Fire nordmenn har kryptoformue på over 100 millioner kroner.

Sebastian Samuel Samuelsen fra Tvedestrand topper med en formue på 376 millioner kroner i 2020. Året før hadde han ingen ligningsformue.

Nummer to er Terje Øvrehus fra Hardanger, med en formue på 268 millioner. Nummer tre er David Sønstebø fra Kongsberg med 207 millioner, og nummer fire er Geir Harald Hanssen fra Oslo med 124 millioner kroner.

Danske Bank spår kursrally i brønnbåtrederiet Frøy.

Rederiet har hatt en svak introduksjon på børsen, men nå tar analytiker Joakim Pettersson grep og spår en kursoppgang til 67 kroner, fra 50 kroner mandag morgen.

Han mener Frøy er perfekt posisjonert, med moderne flåte, høy fartøysutnyttelse og solide marginer, og klinker til med en kjøpsanbefaling.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om stortingsrepresentantenes millionlønn.

SV vil at lønnen skal settes ned med 100.000 kroner. Det er ikke ofte vi er enig med SV og Audun Lysbakken, så da benytter vi denne sjansen.

Vi vil anta at de fleste av de 169 folkevalgte på Stortinget tjener mer nå enn i yrket de hadde da de ble valgt. Lønnen ligger også rundt 100 prosent over gjennomsnittslønnen her i landet. Likevel har mange av stortingsrepresentantene jukset for å få mer, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Kina: Utenlandske direkteinvesteringer november

UK: Arbeidsledighet oktober, kl. 08.00

ØMU: Industriproduksjon oktober, kl. 11.00

USA: NFIB SMB-indeks november, kl. 12.00

USA: PPI november, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

Annet:

Norwegian Block Exchange: Første noteringsdag på Euronext Growth

Sonans Holding: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 10.00

Otovo: Markedsoppdatering, webcast, kl. 14.00

Havyard Group: Ekstraordinær generalforsamling, Fosnavåg, kl. 15.00

Norsk Titanium: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.30

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

USA: API oljelagertall, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

Okeanis Eco Tankers

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)