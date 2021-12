Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

På ett og et halvt år har norske barnehagedrivere solgt barnehageeiendommer for over 14 milliarder kroner. Eierne henter selv ut milliarder.

Den største kjøperen er det meget ekspansive svenske eiendomsselskapet SBB, som siden sommeren 2019 har kjøpt 280 barnehagebygg med meget lange leieavtaler.

Nå i desember ble Trygge Barnehager kjøpt for 4,6 milliarder kroner. Etter at gjelden er betalt sitter eierne, ekteparet Eli Sævareid og Sigurd Aase, igjen med 1,3 milliarder.

DNB Markets varsler flere gigantnoteringer i 2022.

Ifølge aksjesjef Thomas Breivik gjorde meglerhuset over 50 egenkapitaltransaksjoner i 2021, og han tror ikke det blir noe mindre aktivt i det nye året.

Størrelsen på transaksjonene kan imidlertid bli en del større, ifølge aksjesjefen. Han avslører at flere enn én av noteringene er planlagt rundt 100 milliarder kroner.

Det Verdane-kontrollerte edtech-selskapet Conexus kjøper Skooler, og øker med det innsatsen innen utdanningsteknologi.

Målet er minst 20 prosents årlig vekst i abonnementsinntektene. I dag har Skooler årlige repeterbare abonnementsinntekter på 13 millioner kroner, mens Conexus har 57 millioner.

Skooler sitter på en læringsplattform som er tett integrert i Microsoft Office 365 og Teams. Den brukes av lærere til blant annet planlegging, innlevering, oppfølging og kommunikasjon.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om regjeringens forslag til lønnstilskudd fra det offentlige.

Ansatte i hotell- og serveringsbransjen blir permittert nå, akkurat det motsatte av hva regjeringen sa den ville oppnå.

Det er dessverre god grunn til å tro at mange av de permitterte ikke kommer tilbake. Det kunne trolig vært unngått hvis regjeringen hadde forstått hva det går om. Vi ville foreslått et flatt lønnstilskudd fra dag én. Det enkleste er ofte det beste, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Byggeareal november, kl. 08.00

Norge: Eiendom Norge, prognoser for boligmarkedet 2022, kl. 11.00

Kina: LPR, kl. 02.30

ØMU: Driftsbalanse oktober, kl. 10.00

UK: CBI industritrender desember, kl. 12.00

Annet:

CO2 Capsol: Første noteringsdag på Euronext Growth

Meltwater: Overføres fra Euronext Growth til Oslo Børs

Ocean Yield: Siste noteringsdag på Oslo Børs

Desert Control: Driftsoppdatering 2. halvår, kl. 07.30, webcast kl. 10.00

Måsøval: Ekstraordinær generalforsamling, Sistranda, kl. 10.00

Statt Torsk: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 15.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)