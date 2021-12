Det går mot en knallrød start på New York-børsen

Fredagen endte i rødt på New York-børsen da Dow Jones falt 1,5 prosent, S&P 500 gikk ned 1,0 prosent mens Nasdaq slapp unna med en nedgang på 0,1 prosent. Futures indikerer at det går mot en knallrød start på børsuken.

Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 2,2 prosent, at Nasdaq vil falle 1,4 prosent og at S&P 500 starter uken med en nedgang på 1,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,39 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger hele 24,5 prosent til 25,61.

«Tilløpet til nyttårsrally når markedene trosset «haukete» signaler fra Federal Reserve torsdag vil bli erstattet med kraftig børsnedgang i dag etter at en demokrat i Senatet skyter ned Bidens stimulansepakke. Det er mange skyer på himmelen ved utgangen av det flotte børsåret 2021», skriver Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, i en oppdatering.

President Joe Bidens plan for å få USA tilbake på vinnersporet har gått på et skikkelig nederlag etter at nøkkeldemokraten Joe Manchin fra Vest-Virginia ga et intervju på Fox News hvor han sa at han ikke kan støtte «Build Back Better»-prosjektet til rundt 1.750 milliarder dollar.